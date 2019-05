[Appli locale] Les Années Joué plus pratiques avec un smartphone

Le festival lance son application pour la première fois.

Pendant trois jours, le Parc de la Rabière ou la Place Nelson Mandela de Joué-lès-Tours vont vivre au rythme de la 22e édition des Années Joué, autrement dit du plus grand festival de la région dédié aux arts de la rue. Dans cet article, on vous a présenté quelques spectacles à ne pas manquer parmi les dizaines de propositions du week-end. Et justement, si vous voulez vous organiser pour ne rien manquer, et au passage ne pas vous perdre dans les allées du parc, il y a une solution…

Cette année, Les Années Joué a créé une application dédiée à l’événement. Gratuite, dispo sur AppStore et Google Play, elle vous donne accès à tout le programme du festival en un clin d’œil avec la possibilité d’indiquer les représentations que vous ne voulez pas manquer… donc de recevoir une notification quinze minutes avant que ça commence, le temps ensuite de marcher jusqu’au site indiqué sur la carte, tout en vous géolocalisant.

Evidemment, chaque fiche de compagnie ou de spectacle est accompagnée d’une description pour savoir un peu à quoi vous attendre. Retenez ainsi que les festivités débutent à 19h ce vendredi, qu’un after est programmé dès 23h sur la Plaine du Grand Bourreau (et un autre samedi soir, évidemment)… Le reste se passe en ligne pour vos repérages, et sur place pour vos applaudissements.

Info Tours et 37 degrés sont partenaires des Années Joué, découvrez une vidéo des répétions en coulisses en cliquant ici