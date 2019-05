Du flamenco pour lancer les Musicales en Confluence

18ème édition du festival jusqu'au dimanche 2 juin.

Du 27 mai au 2 juin les villes de Ballan-Miré, Berthenay, Druye, Savonnières et Villandry reçoivent tour à tour des voix et musiques du monde mais également de la danse.

Pour ouvrir la première journée lundi, La Parenthèse de Ballan avait invité la Cecilia Y Su Gente danseuse de Flamenco.

Le flamenco pour les aficionados de cette culture et un art de vivre que sait très bien transmettre La Cecilia, elle apporte à sa danse une grande dimension dans laquelle elle développe une danse racée et généreuse.

Accompagné de Cristo et Emilio Cortes au chant et Roman El Afilao à la guitare, elle a enchaîné différents styles traditionnels tels que la siguiryia, la solea, l'alegria, la buleria de Jerez le tout ponctué par les battements des mains du public nombreux. Pour un soir la Parenthèse s'est transformée en village Andalou.

En préliminaire à cette soirée, le maire de Ballan-Miré, Alexandre Chas, entouré de ses collègues maires des 5 villes du SIGEC et quelques représentants de la Métropole a signé en partenariat avec la Région Centre-Val de Loire, représentée par Madame Isabelle Gaudron Vice-Présidente du conseil Régional, la convention PACT (Projets artistiques et culturels de territoire).

D'un montant de 40.000€ cette somme doit permettre la définition d'un projet culturel de diffusion artistique et doit s'inscrire dans le cadre d'une concertation et d'un partenariat avec des acteurs culturels et artistiques de leur territoire.

Roger Pichot