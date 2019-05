Fil Bleu : Les nouveautés de la rentrée

Avec notamment des bus à la demande

La semaine dernière, Fil Bleu dévoilait sa nouvelle grille tarifaire à partir du 1er août prochain, et notamment la mise en place d'un barème solidaire. Ce n'est pas la seule nouveauté de la rentrée du réseau de bus de l'agglomération tourangelle. Petit listing des principaux changements qui seront d'actualité à partir du 26 août prochain :

Résabus : des bus à la demande

Aujourd'hui certaines petites communes en bout de réseau, bénéficient de petites lignes passant de façon irrégulières. Un service finalement peu satisfaisant pour l'entreprise de transports en commun, comme pour les habitants, soumis à des horaires lâches et parfois pas évidents. Afin de remédier à ce problème, Tours Métropole et Fil Bleu ont réfléchi à un nouveau service : la possibilité de réserver un bus à la demande, jusqu'à 30 minutes avant l'heure souhaitée.

Concrètement comment ça marche ? Les habitants de villes non desservies par des lignes régulières ou ceux de communes faiblement desservies (on pense à Saint-Etienne de Chigny ou encore Druye) pourront commander un bus à Fil Bleu quand ils en auront besoin. Avec ce service à la demande, il sera ainsi possible de réserver son transport entre 3 semaines et 30 minutes avant le jour et l'heure souhaitée. Le bus viendra alors vous chercher à l'arrêt demandé et le tarif sera celui d'un ticket de bus classique. Attention toutefois, ce petit bus (de 8 personnes maximum) ne sera pas un taxi et desservira ensuite les arrêts de bus du réseau Fil Bleu en fonction des trajets souhaités par les passagers l'ayant réservé. Résabus sera un service qui fonctionnera entre 7h et 19h. « Le but est de rabattre les voyageurs sur les bus ou le tram et d’ainsi mailler tout le territoire, et que chaque habitant des 25 communes du syndicat de transports (ndlr : les 22 communes de la Métropole, ainsi que celles de Vouvray, Vernou et La Ville-aux-Dames) puisse avoir accès au transport en commun le plus pertinent» a expliqué Frédéric Augis, le vice président en charge des mobilités à Tours Métropole.

Plus de Citadines

Fil Bleu va également mettre en place plus de lignes citadines. A partir du 26 août, 3 nouvelles lignes apparaitront. Ces petits bus électriques desserviront ainsi de nouvelles zones, peu accessibles aux bus classiques, dans un objectif de rabattre les voyageurs vers les stations de tramway notamment. Les trois nouvelles lignes citadines sont : à Tours-centre une ligne circulaire entre Febvotte et les Prébendes. Au Nord de la Loire entre Tours-Nord et Saint-Cyr-sur-Loire avec un rabattement vers la place Choiseul. Enfin à Joué-lès-Tours entre le lac des Bretonnières et le quartier de l’Epan à destination des stations de tramway « Joué-Hôtel de ville » et « Pont Volant ».

Par ailleurs, Tours Métropole et Fil Bleu investissent dans 10 nouvelles navettes électriques pour assurer ces lignes.

La Petite Madelaine enfin desservie

C'était un point noir du réseau, le centre commercial La Petite Madelaine n'avait pas d'arrêt de bus la desservant, obligeant les clients potentiels à s'arrêter au niveau du Décathlon et rejoindre à pieds sur une voirie dangereuse le centre commercial distant de quelques centaines de mètres. Demain cela sera rectifié avec un prolongement de la ligne 14 jusque-là.

