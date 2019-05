L'événement écolo du week-end est à Fondettes : le Printemps de la Permaculture

Il avait réuni 3 000 personnes l'an dernier.

Quand ça marche une fois, ce serait dommage de se priver de recommencer. La devise vaut en amour... ou en événementiel. Voici donc venue la seconde édition du Printemps de la Permaculture, un festival de deux jours pour promouvoir des méthodes de culture respectueuses de l'environnement. C'est à Fondettes, dans le parc d'un château (celui de Taillé, propriété de la ville francilienne de Saint-Denis dans le 93) et l'entrée est à prix libre.

En 2018, la première édition avait accueilli 3 000 personnes. Pour ce deuxième essai le spectre s'agrandit... Voici le programme des deux jours :

Samedi 25 :



- 9H15 : Ouverture

- 10H00 : La COP régionale, qu'est ce que c'est ? Conférence de Charles Fournier, vice président de la région Centre Val de Loire (en résumé, il s'agit d'un laboraztoire d'idées pour mener des actions en faveur de l'environnement)

- 10H45 : Qu'est-ce que la permaculture ? Table ronde avec Jean-Phillippe Beau, Yolain Gauthier (L'Arros'Loire à La Riche), l'organisateur de l'événement Davy Cosson et Joseph Chauffrey

- 12H00 : Découvrir l'alternative des habitats partagés - Présentation par des familles vivant en habitat partagé

- 13H15 : Jardin-forêt et haie fruitière, histoire d'une pépinière permacole - Conférence de Walter Keirse et Kathleen Keirse de la pépinière ATMOSVERT

- 14H30 : Les arbres, nos meilleurs alliés pour l'alimentation de demain ? - Conférence de Jean-Philippe Beau-Doüezy, écologue et planteur d'arbres

- 15H45 : Se nourrir d'un petit jardin en permaculture ? Retour d'experience sur une installation réussie - Conférence de Joseph Chauffrey, auteur du livre "Mon petit jardin en permaculture"

- 18H30 : Initiation au bal traditionnel

- 20H30 : Bal traditionnel folk

Dimanche 26 :



- 9H30 : Ouverture

- 10H00 : Comment bien conduire les arbres et arbustes de son jardin ? - Conférence de Jac Boutaud de l'arboretum de la petite loiterie

- 11H15 : En route vers le Zero Dechet, retour d'experience sur le défi "Un mois sans poubelle" Conférence par Baptiste Dubanchet et Davy Cosson et les déchets qu'il porte sur lui depuis le 1er mai

- 12H30 : La magie du feu, initiation aux techniques ancestrales - Conférence-atelier de David Couléon

- 13H45 : La taille des arbres, nécessité ou fatalité ? - Conférence de Cedric Billod de Canopée enchantée

- 15H00 : Vivre sans argent ? un retour d'expérience sur une ferme autonome. Conférence de Camille Duval

- 16H15 : Spectacle de danses tribales et conférence de Camille Duval

- 16H45 : Table ronde improvisée par des permaculteurs : L'essentiel pour demain ? - Table ronde des intervenants du week-end

- 17H30 : Fermeture





Possibilité de manger sur place de la nourriture bio et locale. Plus d'informations : leprintempsdelapermaculture.fr