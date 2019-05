Ramon et les cigales revisite la chanson française à Chambray

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ramon et les cigales, emmené par Didier Buisson fait immédiatement penser, enfin pour les plus de 65 ans, à l'orchestre de Ray Ventura et ses collégiens, très célèbre après-guerre. Pour les plus jeunes, l'orchestre de Ray Ventura avait dans ces rangs Sacha Distel et Henry Salvador, entre autre.

Comme son ainé, le groupe interprète avec beaucoup d'humour et d'énergie des titres de tous styles musicaux. La diversité de son répertoire est très inspirée de la chanson de variété française parfois revue et corrigée comme la chanson de Maxime Le Forestier « La petite fugue » mais également avec beaucoup de retenue dans l'interprétation « des vieux » du grand Jaques Brel ou encore complètement déjantée quand il s'agit de « La salsa du démon ».

Le public ne s'y est pas trompé et c'est debout qu'il a fait une véritable ovation aux 25 musiciens, lorsque traditionnellement les concerts de Ramon et les cigales se terminent par « Ramon Pérez » Rendez-vous est déjà pris pour le mois de mai 2020 dans cette même salle.

Roger Pichot