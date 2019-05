StorieTouraine, 17/05/19 fuite de gaz à Tours-Nord, dernier match pour le TFC...

On parle aussi d'un funambule au dessus de la Loire

Fuite de gaz rue de Suède à Tours

Les pompiers ont du intervenir rue de Suède ce vendredi matin vers 10h Une importance fuite de gaz enflammée s'est en effet déclarée, obligeant une quinzaines d'émployés d'une petite entreprise à quitter les lieux. Une partie de la rue a été coupée à la circulation pendant plusieurs heures, le temps pour les pompiers et GRDF de résoudre le soucis. La fuite aurait été provoquée par des travaux.

Le Tours FC joue sa survie

Match de la peur ce soir à la Vallée du Cher. Le Tours FC reçoit en effet Cholet pour le compte de la dernière journée de Nationale 1. Les Tourangeaux doivent absolument l'emporter et espérer dans le même temps que Bourg en Bresse et Concarneau ne se séparent pas par un match nul, pour se maintenir. Dans tous les autres cas de figure, le Tours FC serait reléguer en Nationale 2 et perdrait donc son statut professionnel. Pour l'occasion, le match est gratuit (réservation sur la billetterie du club obligatoire) et au moins 4000 personnes sont attendues au stade.

Un funambule au-dessus de la Loire

Ce week-end la ville de Tours célèbre les 220 ans de Balzac. Du 17 au 22 mai, de nombreuses propositions artistiques sont proposées et parmi elles, un spectacle impressionnant. Olivier Zimmerman, un funambule va en effet traverser la Loire sur un cable ce samedi 18 mai à 19h. Un spectacle à voir depuis les quais de Loire.

L'Equipe de France de volley à Tours

L'équipe de France de Volley viendra à Tours à partir de la semaine prochaine pour entamer sa préparation qui la mènera aux championnats d'Europe qui se dérouleront en septembre. Premier moment public, le 27 mai à 20h avec un match amical à Grenon entre membres de l'Equipe de France. L'occasion pour Hubert Henno, jeune retraité et nouvel entraineur du TVB, de jouer un dernier match en guise de jubilé.

