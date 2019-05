FESTIVAL : Un nouveau décor et Michel Fugain pour Chambray en Mai 2019

La 19ème édition de l'événement aura lieu le week-end du 18-19 mai.

Cette année l'hippodrome de Chambray-lès-Tours est réservé pour des courses le 19 mai, à la date de Chambray en Mai. Pas de problème : un autre très beau site peut accueillir le festival, en l'occurence le parc du Château de la Branchoire à proximité du CHU Trousseau.

C'est donc là que l'installation de Chambray en Mai se prépare... De nouvelles habitudes à prendre mais une chose qui ne bouge pas d'un millimètre : l'entrée reste gratuite, pareil pour les spectacles.

En deux jours, musique, fanfare, arts de la rue, spectacle des écoliers chambraisiens, contes et histoires ou encore manèges vont se succéder, de quoi plaire aux petits et aux grands. Ajoutons à cela un spectacle de bulles, de la danse, la réalisation d'une fresque en oiseaux de papier et une exposition de sculptures.

La tête d'affiche de cette 19ème édition de Chambray en Mai est un homme bien connu : Michel Fugain...

En plus de son côté culturel, Chambray en Mai 2019 se veut de plus en plus axé sur l'écologie avec la présence de plusieurs associations spécialisées, on pourra citer entre autres un atelier "Plante ta graine créative" pour les plus jeunes samedi de 15h à 17h ou une expo de 30 photos de la nature ainsi qu'un atelier pour fabriquer des nichoirs à oiseaux.

Concernant le programme détaillé, le premier rendez-vous ext fixé samedi à 14h30 (fanfare Mademoiselle Orchestra) puis non stop jusqu'à 23h30 avec le spectacle de l'école de danse OMbreS dans la cour du château. Michel Fugain jouera à 21h30 sur la Scène du Cèdre.

Le dimanche, pareil : début des festivités à 14h30 avec l'école municipale de musique et l'école tourangelle Tous en Scène. Le dernier rendez-vous est un concert de musique caribéenne à 17h20.

Photo : Christophe Toffolo