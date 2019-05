En foot, le carton de Ballan-Miré contre Chartres

Le FCOT s'est largement imposé contre les Euréliens.

Ce week-end les footballeurs du FC Ouest Tourangeau recevaient Chartres pour une nouvelle journée du championnat de National 3. Le résultat est sans appel : 5-0 pour les sang et or tourangeaux. Buteurs : Courgnaud (par deux fois, Pinheiro, Ferreira et Massolola.

Cette rencontre était la dernière de la saison à domicile au stade de Ballan-Miré. Le FCOT est actuellement 4ème à égalité de points avec le 3ème et le 2ème de son groupe de National 3 après 24 journées. Avoine-Chinon et Montlouis sont juste derrière. La réserve de Tours est 12ème.

A noter que cette journée était également l'occasion de présenter la jeune équipe de féminines du club de Ballan-Savonnières.

Les photos de FCOT-Chartres par James Techer :