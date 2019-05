Un week-end 100% hip hop au Temps Machine

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Deux ans après une première édition, le collectif Block Party (Muse et Ruse, La Smalla Connexion, DAAMN, Trait d'Union, l’Asso UD, la MJC Joué-les-Tours et PhoenX) a réinvesti le Temps Machine de Joué-lès-Tours ce week-end pour un événement autour du hip hop ou encore du street art. Il y a eu le concert vendredi (avec Chevalien, Palmier et Les Opposés Satyre) puis ce samedi une grande journée d'anmations gratuites avec showcases, expos et performances.

Showcases de Maxwell Nostar, Absurde & la TrapTape#2. DJs : Unverse, I Need, Smalla Sound, Dreff, Jean-Ludo & more. Mais aussi des ateliers en compagnie de jeunes en situation de handicap pour leur faire découvrir les différentes disciplines.

Le reportage photo de James Techer :