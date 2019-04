Tours Métropole lance ses grands travaux de 2019

Cela va impacter vos trajets.

Il faudra faire faire avec les déviations cette année sur les routes gérées par Tours Métropole. L'intercommunalité prévoit en effet un total de 73,8 millions d'euros de travaux impactant les réseaux de voirie, de chaleur ou encore d'assainissement.

Cela a déjà débuté sur l'avenue Grammont de Tours avec la rénovation de sa partie haute, sur Tours Ouest avec le déploiement de nouveaux réseaux de chaleur en lien avec la construction de la chaufferie biomasse de la zone du Menneton, place Jean Jaurès avec l'installation de la nouvelle alimentation par le sol du tramway, ou encore à Joué-lès-Tours avec la requalification de la route de Monts...

Ces travaux vont se poursuivre toute l'année, avec un pic durant la période estivale afin de limiter leurs impacts. Si cela va entraîner forcément des gènes, à noter que contrairement à l'an dernier où le pont Mirabeau avait été fermé, aucun ouvrage d'art ne sera bloqué cette année, le gros des travaux du pont Napoléon étant repoussé d'une année.

Des perturbations sur l'A10 à la rentrée

En revanche à partir du mois de septembre, c'est du côté de l'A10 que le franchissement de la Loire pourrait s'avérer plus compliqué. Vinci Autoroutes va procéder à un vaste programme d'entretien et de rénovation de la portion tourangelle de l'A10. En 2019 cela va concerner la portion entre les échangeurs 20 (Vouvray-Sainte Radegonde) et 21 (Tours Centre), en raison de travaux d'entretien du viaduc de la Loire. La bretelle d'entrée de Tours-Centre sera d'ailleurs fermée en direction de Paris entre le 03 septembre et le 20 octobre et le nombre de voies sur l'autoroute sera réduit durant cette période. Cette première phase sera suivie d'autres puisque Vinci Autoroutes prévoit des travaux d'entretien sur 5 ans, sur le secteur tourangeau.

A noter que ces grands travaux ne concerneront pas que les axes automobiles puisque Tours Métropole engage également 2,5 millions d'euros pour les voies cyclables avec notamment un aménagement de 1.800 m d’itinéraire cyclable entre Rochecorbon et Vouvray.

Afin d'informer la population en temps réel des zones de travaux et des déviations mises en place, Tours Métropole a publié une cartographie intéractive disponible ici : http://carto.tours-metropole.fr/

Vinci Autoroutes a fait de même avec un site dédié aux travaux sur l'A10 : a10-tours.fr