Quiz et musique à Ballan-Miré ce week-end

Jules Box était à La Parenthèse samedi soir.

Un concept de quiz/show musical, pour et avec le public. Jules Box était à Ballan ce samedi 27 avril.

La salle de spectacle était partagée en deux, une équipe de chaque côté : bleue et rouge. Des capitaines d'équipe sont désignés et installés dans de confortables canapés, munis d'un buzzer.

Ainsi commence le quiz, les capitaines et le public font front commun pour marquer des points. De France Gall en passant par Alain Souchon, Hervé Christiani et Il est libre Max, le répertoire francophone des variétés françaises sera passé en revue tout au long de cette soirée.

En chef d'orchestre, maître à jouer, et animateur de haute voltige, Jules mène ce spectacle avec une énergie riche et sincère, accompagné de Mathieu (Claviers, basse et chœur), Alexis (Guitare, chœur), Yvan (Batterie, chœur) et les deux arbitres Vincent et Cyrille également ingénieur son et ingénieur lumière et petite surprise, l'intervention poétique du peintre Renald Zapata et de sa marionnette, qui, sur une chanson de Barbara va peindre son portrait qu'il offrira à l'équipe Rouge vainqueur de cette soirée.

Roger Pichot