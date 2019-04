40 pros pour un Salon de l'Enfance à Saint-Cyr-sur-Loire

Entrée gratuite.

C'est une première pour l'association Bien Grandir 37 née fin 2018 : ce dimanche 28 avril elle organise un Salon de l'Enfance à l'Escale de Saint-Cyr-sur-Loire, avec une quarantaine d'exposantes et d'exposants + tout un cycle de conférences.

Créée par une psychologue, des ostéopathes ou encore une gestionnaire de micro-crèche, l'association Bien Grandir 37 veut "es rencontres avec des professionnels de la parentalité, allant du désir de maternité à la fin de l’adolescence".

Au programme : la présence de spécialistes de l'animation, À Voix Haute : (animation lecture d’albums jeunesse), une boutique spécialisée dans les produits sains et naturels pour les bébés, une diététicienne-nutritionniste, une entreprise qui propose des cours d’anglais pour enfants dès 1 an, plusieurs spécialistes de la communication bienveillante, une créatrice de vêtements et accessoires pour enfants de 0 à 12 ans, Éveil et chant (animatrice en éveil musical et chant prénatal), Freebulle - babysitting collaboratif, une hypnothérapeute formée à l’hypno-natal, LePiedàl’Oreille association proposant des cours d’éveil musical, des cours de danse afrofunk, des coachs parentaux, une sophrologie enfants et ados, SuzanneThiberville spécialiste du yoga pré et post natal, yoga enfant et naturopathe...

Les conférences et ateliers :

De l’obéissance à la responsabilité / Voyage dans le monde de la dyslexie / Surmonter les difficultés avec le neurofeedback / Intégration des réflexes archaïques, une piste pour lever les difficultés scolaires / Découverte de l’haptonomie pré et post natale, un toucher bienveillant / Apprendre à apprendre les tables de multiplication / Bien se nourrir avant et pendant la grossesse / Décodage des mémoires émotionnelles / Massage bébé / LSF adaptée à l’enfant / Lecture à voix haute / Danse portage maman bébé et future maman / Chansons en anglais / Atelier théatre / Atelier 2/6 ans : fabrique ta pêche à la ligne

/ Atelier 6/10 ans : fabrique ton jeu de société

Attention pour y participer il faut s'inscrire via la page Facebook de l'association Bien Grandir 37.

Notez qu'une restauration sera disponible sur place le jour J avec des produits frais et/ou locaux. Une animation magie est également prévue.