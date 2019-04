Une expo photo très musicale à Fondettes

A voir jusqu'au 30 avril.

Ils mettent en boîte chanteurs et comédiens de la scène tourangelle mais également artistes nationaux et internationaux. Devant les objectifs de Marie-Christine et Roger Pichot, un simple jeu de scène se transforme en art pictural et leur nom est souvent associé à des illustrations de pochettes de CD et de DVD, mais également d'affiches de spectacles. Un regard autour de la scène dont le couple vous invite à découvrir un échantillon dans le hall d'accueil de l'espace culturel de l'Aubrière à Fondettes jusqu'au 30 avril 2019.

Marie-Christine a privilégié le Jazz international avec Kyle Eastwood, Lisa Simone et les artistes régionaux comme Véronique LP ou bien Kevin Goubern entre autres. Collaborateur régulier d'Info-Tours.fr, Roger a lui choisi le monde de l'opéra avec Rigoletto, l'Elixir d'amour ou bien les Fées du Rhin ou, dans un autre style, Nello.

A voir jusqu'au 30 avril à l'espace culturel de l'Aubrière, du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30.