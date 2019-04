Une compagnie de CRS envoyée à Joué-lès-Tours jusqu'au 23 avril

Pour sécuriser la Rabière.

La préfecture d'Indre-et-Loire annonce ce mercredi l'arrivée d'une compagnie de CRS dans le quartier de la Rabière de Joué-lès-Tours. Les renforts de forces de l'ordre seront sur le terrain pendant près d'une semaine, jusqu'au soir du mardi 23 avril.

Les services de l'Etat ont pris cette décision après les derniers événements qui ont touché le quartier, en l'occurence l'incendie du Chalet Rabière et de deux voitures dans la nuit de samedi à dimanche; Des feux déclenchés de manière volontaire, qui ont nécessité le transfert des activités du chalet à l'Espace Tremplin car il est inutilisable pour l'instant.

Réclamé par la mairie, ce renfort policier n'est pas le premier, des CRS ayant déjà été dirigés vers la Rabière fin 2018 après la série d'incendies de voitures qui a débuté le 31 octobre au moment d'Halloween. 70 véhicules avaient brûlé en trois mois.

A noter que les policiers patrouilleront uniquement en soirée en complément des effectifs des commissariats de Tours et Joué-lès-Tours; Le secteur des tours Pradier et du Morier sont également concernés. Des renforts de la Brigade Anti Criminalité et des équipes cynophiles seront également sur place. La préfète se déplacera sur les lieux avec son directeur de cabinet pour la première prise de fonction de cet escadron.