CHAMBRAY : 3 000 personnes pour le premier dimanche de courses hippiques

L'hippodrome accueillait la première des 5 réunions de la saison.

Sous un soleil printanier mais avec le fond de l'air un peu frisquet c'était la première réunion de courses sur l'hippodrome de Chambray-lès-Tours ce dimanche 14 avril.

La société des courses chambraisienne proposait 9 courses, uniquement de trot dont une seule en trot monté avec 6 femmes jockeys.

Environ 3 000 personnes se pressaient dans les tribunes ou bien au bord de la piste pour encourager leur champion qui ont rapporté des mises plus ou moins importantes. Nous nous sommes intéressés aux coulisses, entre autres là où l'on prépare les chevaux avant la course et nous avons découvert le van dans lequel le cheval voyage pour certains venant de très loin. Ce van est un véritable camping-car pour chevaux avec tout le confort.

Nous avons également suivi la préparation de Bad Company et son driver Anthony Dollion, ce cheval est déferré des antérieurs et postérieurs avant la course, cette opération n'est autorisée que sur les chevaux de plus de 4 ans, les chevaux sur lesquels on opère ce déferrage c'est dans un premier temps pour leur confort mais aussi pour des questions de sécurité au niveau des chevilles pour éviter qu'ils se blessent.

Le cheval que nous avons observé a terminé 5ème du Prix de la ville de Chambray qui vit Atrium Gédé drivé par Cyril Chenu gagner de haute lutte la première place sur le podium.

Roger Pichot