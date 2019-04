La bonne idée en gare de St-Pierre-des-Corps : une boîte à BD

Elle vient d'être installée.

Vous connaissez les boîtes à livres, ces petites maisons (voire une cabine téléphonique à Fondettes) qui apparaissent dans les rues ou les parcs, remplies de livres donnés, et que tout le monde peut prendre gratuitement. Ce concept qui essaime partout dans le monde arrive également en gare de St-Pierre-des-Corps... et avec une spécialité.



Une gare, endroit de passage où les services « gadgets » se font de plus en plus fréquents pour aider à patienter avant le départ du train. Piano, espace maquillage, distributeur d’histoires courtes, jeux pour enfants... et donc, pour SPDC, boîte à livres. Enfin, boîtes à BD.



L’initiative vient du festival A Tours de Bulles, cet événement qui réunit autrices et auteurs chaque fin de mois de septembre Place Châteauneuf à Tours. C’est une association qui s’en occupe, et elle a donc suggéré à la SNCF d’installer un espace pour s’échanger des BD en gare. Il vient tout juste d’être installé, rempli par des dons de bénévoles pour débuter sa vie. A vous désormais d’aller vous servir ou d’y déposer des BD que vous ne lisez pas ou que vous avez envie de partager...



Cette boîte à BD présentée comme la première de France est située sur la voie 2 au niveau de l’espace détente du quai dédié aux enfants (le totem bleu).