5 bonnes raisons d'aller aux Gaming Days de Ballan-Miré

Samedi 30 et dimanche 31 mars à La Parenthèse.

Ça va geeker ce week-end à Ballan-Miré ! Pour son édition 2019 - la 3ème -, l'événement Gaming Days de La Parenthèse enrichit son programme en conservant ses fondamentaux, c'est-à-dire un événement gratuit et ouvert à tout le monde. Voici 5 bonnes raisons d'y participer :

1 - Découvrir la réalité augmentée :



En plus de la mise à dispo de 7 casques de réalité virtuelle, pour la première fois les Gaming Days proposent un atelier autour de la réalité augmentée avec un casque Hololens de Microsoft que vous pourrez tester avec l'appui d'un animateur... ça devrait ressembler à ça...

2 - Jouer au flipper :

Le flipper c'est universel, drôle, facile à apprendre. Et La Prenthèse en proposera plusieurs ce week-end, des flippers numériques aux plateaux HD sur lesquels vous pourrez vous défier. Mauvaise foi acceptée pour les perdant.e.s...

3 - Vieilles consoles :

Vos enfants n'ont pas connu la Play Station ou la Nintendo 64 ? Peut-être même la Sega ? L'association Entre le joystick et la bulle participe aux Gaming Days avec de vieilles consoles en accès libre pour le public samedi et dimanche. Ça devrait vous rappeler des souvenirs...

4 - Des tournois :

Vous pourrez participert au grand tournoi de courses de voitures sur le jeu Trackmania² Stadium. Les amateurs tenteront leur chance jusqu’au 31 mars, 12h (soit jusqu’aux 8èmes de finale). Puis tableau final le dimanche après-midi. Atelier imaginé par l’association Team Elementarie.

D'autres tournois sont prévus sur PS4, XBox One, Switch, Wii U, PC…

5 - Marcus en invité d'honneur :

Ancien animateur de Game One il est aujourd'hui notamment chroniqueur sur #TeamG1. Possibilité d'acheter ses livres et de se les faire dédicacer sur son stand. amedi à 15h30 : rencontre avec le public puis affrontement sur scène autour du jeu Overcooked. Dimanche à 16h : Défiez Marcus sur Gang Beasts ! - un jeu de défi multijoueurs loufoque avec des personnages gélatineux, des combats brutalo-comiques et des leiux absurdement dangereux situés dans la cité de Ville Boeuf !

Et aussi... concert gratuit de Janksi Beeeast samedi à 21h.