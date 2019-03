Saint-Pierre-des-Corps citée dans une chanson du groupe Les Innocents

Son dernier album vient de sortir.

Des Innocents, vous connaissez sans doute la chanson Un homme extraordinaire ou L'autre Finistère...

Après la Bretagne, le groupe créé en 1982 fait donc une référence au Val de Loire. Les Innocents viennent de sortir un tout nouvel album vendredi 15 mars, baptisé 6 1/2, leur 6ème opus mais le premier depuis 2015 (qui leur avait valu une Victoire de la Musique). Jean-Christophe Urbain et J-P Nataf reviennent donc avec un disque pop, tout doux. En piste 5, un couplet des Cascades évoque la Touraine, plus précisément Saint-Pierre-des-Corps avec une phrase qui laisse suggérer une halte en gare sur on ne sait quel chemin...

Trop de malles, courte trêve, St-Pierre-des-Corps

Où t’attendre, où m’entendre prier moins fort

Bientôt lassé des signaux de fumées inutiles

L’amour passe nous aimer, puis quitter la ville

S'il se dit toujours avec une valise dans le couloir prêt à reprendre la route le groupe n'a néanmoins pas encore annoncé de date à Saint-Pierre-des-Corps pour chanter cette chanson, le reste de l'album et des tubes qui demeurent dans les mémoires de beaucoup de monde...