Explosion de swing à Chambray-lès-Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Pour la deuxième année, Cats Collecto a ^posé ses instruments sur la scène de la salle Yves Renault de Chambray ce vendredi 15 mars.

On ne présente plus Stéphane Barral à la contre basse, Mat Le Rouge au saxo ténor, François Subin également au saxo, piano et chant Cat Lee King, Chant Rocking Malek, chant, guitare David Costa Coelho, guitare Stan Noubard, batterie Simon Boyer à eux 8 ils composent Swing Explosion tous spécialistes du swing ultra dynamique, drôle dansant et pour cette édition un hommage à louis Prima.

Les 8 musiciens sur scène vont se déchaîner pour faire passer une soirée inoubliable aux 300 danseurs venus de tout le département même d'un peu plus loin pour certains et qui pendant presque 4h ont enchaîné le swing et le rock des années 40 aux années 50.

Roger Pichot