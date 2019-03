15 photos pour résumer le concert d'I Murvini à Joué-lès-Tours

Ils ont présenté leur 20ème album cette semaine.

Le plus réputé des groupes alliant les sons actuels et la tradition ancestrale des polyphonies corses était à Joué-lès-ToursTours en ce début de mois de mars 2019. I Murvini (les petits mouflons en langue corse), des artistes engagés politiquement, défendant les traditions de l'Ile de Beauté, mettant en avant la protection de l'environnement, la diversité linguistique culturelle du monde, les savoirs, la solidarité, Ils étaient sur la scène de l'Espace Malraux pour présenter leur 20ème album sorti en octobre 2017 « Lucioles » ainsi qu'une dizaine de morceaux de leur futur opus.



Dans cet album qu'ils ont voulu « Lumière et résistance », les frères Bernardini ayant chanté avec Sting (pour l'album "Leia", en 1998) ou MC Solaar (dans "Umani", paru en 2002) et plus récemment avec la chanteuse syrienne Lena Chamamyan (dans "Lucioles") ou Grand Corps Malade cet été, répondent mieux que jamais qu'ils chantent la colère, l'espoir, l'amour et ne savent toujours pas si cela relève de la modernité ou de la tradition.



Les six chanteurs, les musiciens irlandais, africains, immenses de par leur talent, composant ce spectacle exceptionnel, éblouissant, dépaysant, incomparable, au combat exaltant ont touché les âmes, réchauffé, fait vibrer les coeurs d'un public inconditionnel, enthousiasmé, conquis (salle comble) et offert un concert de plus de 2 heures, d'une belle intensité, d'une belle lumière à Joué-lès-Tours. Les amoureux des chants polyphoniques Corses et des musiques du Monde étaient aux anges.



Tout au long de la soirée, l'énergie, la force, l'intensité et la pureté de leurs voix aux notes méditerranéennes, militantes, vibrantes, profondes, inspirées ont véhiculé un message fort.

Le reportage photo de Patricia Pireyre :