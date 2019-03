27 représentations en 11 jours : les enfants vont adorer le festival Circuit Biscuit

Il commence samedi à Joué-lès-Tours.

Chaque année l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours accueille un festival dédié au jeune public, ça s'appelle Circuit Biscuit, ça dure presque deux semaines et ça commence ce samedi 16 mars.

Au programme : danse, musique, marionnettes, théâtre d’objet, contes et comptines. Des représentations sont évidemment prévues à Joué mais aussi à Tours et à La Riche. "Des propositions artistiques diverses qui participent à l’éveil culturel, favorisent l’apprentissage des codes et permettent aux tout-petits de s’ouvrir au monde" expliquent les organisateurs.

Le festival débutera par une sortie de résidence et une rencontre ouverte à tous à l’Espace Malraux autour d’ateliers, de lectures, de chansons, et d’une exposition réalisée par les enfants des structures Petite Enfance. Et c'est samedi à 10h30 avec la création Petit Homme de la Cie Cincle Plongeur; C'est accessible à partir de 1 an, et ce spectacle sera présenté en sortie de résidence, c'est-à-dire que les artistes sont venus en Touraine pour le peaufiner. Ensuite, de 16h à 18h30 le hall et les salles de l’Espace Malraux seront investis par des ateliers, exposition, lectures...

Le reste du programme (plus de 20 représentations !) :

Mamz’aile - Cie Robin et Juteau // Espace Malraux // Mardi 19 mars à 9h15, 10h30 et 14h30 // Mercredi 20 mars à 9h45

Cie Robin et Juteau // Espace Malraux // Mardi 19 mars à 9h15, 10h30 et 14h30 // Mercredi 20 mars à 9h45 Frichti – Théâtre Buissonnier // Espace Tremplin // Mercredi 20 mars à 15h00 // Jeudi 21 mars à 9h15, 10h30 et 14h30

Théâtre Buissonnier // Espace Tremplin // Mercredi 20 mars à 15h00 // Jeudi 21 mars à 9h15, 10h30 et 14h30 Vadrouille pour petites bouilles - Cie ReBonDire // Maison petite Enfance // Jeudi 21 mars à 9h15 et 10h30 // Espace Saint-Léger // Vendredi 22 mars à 9h15 et 10h30

Cie ReBonDire // Maison petite Enfance // Jeudi 21 mars à 9h15 et 10h30 // Espace Saint-Léger // Vendredi 22 mars à 9h15 et 10h30 Qui a croqué ma pomme - Cie La Sensible // Médiathèque // Samedi 23 mars à 16h et 17h30

Cie La Sensible // Médiathèque // Samedi 23 mars à 16h et 17h30 Le petit chat Hector – Cie Tiksi // Ecole Municipale de Musique // Dimanche 24 mars à 11h // Lundi 25 mars à 9h45 et 14h30

Ma petite histoire à moi – Nathalie Manguy // Centre social Rabière // Mardi 26 mars à 9h15 et 10h30 // Centre social Vallée Violette // Mercredi 27 mars à 9h45 et 15h // Centre social Morier // Jeudi 28 mars à 9h15 et 10h30

L’épopée d’un pois - Cie Rotule // Le Temps Machine // Dimanche 17 mars à 16h30 // Lundi 18 mars à 10h00

Le grand méchant renard – Cie Jeux de Vilains // Espace Jacques Villeret (Tours) // Mercredi 20 mars à 15h30

La petite casserole d’Anatole - Cie Marizibill // La Pléiade (La riche) // Samedi 30 mars à 11h00

