Ce qui vous attend au Carnaval de Saint-Avertin

Défilé et confettis.

Vous voulez de la musique ? Des déguisements ?

Direction Saint-Avertin ce dimanche avec une nouvelle édition du carnaval de la commune... La ville promet du tango, de la salsa, de la samba, des prestations originale de la Compagnie D...

Cette année le thème concerne un pays...

Un deuxième indice (un peu cliché) ?

Bref, le thème 2019 : LE MEXIQUE !

"La municipalité, les écoles, le Comité des Fêtes, la Maison des Jeunes et d’autres associations locales uniront leurs forces pour proposer un défilé original et haut en couleurs" promet la ville. Départ à 15h Place George Sand, et c'est gratuit. Le parcours s'arrêtera à l'église ou Place Richemont.

Petit avant goût ce mercredi : projection de La légende de Manolo à 14h au Nouvel Atrium (à partir de 6 ans et encore gratuit). Animation autour du film pour les enfants par le service jeunesse.

Le pitch : epuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique, les esprits passent d’un monde à l’autre le jour de la Fête des Morts. Dans le village de San Angel, Manolo, un jeune rêveur tiraillé entre les attentes de sa famille et celles de son cœur, est mis au défi par les dieux. Afin de conquérir le cœur de sa bien-aimée Maria, il devra partir au-delà des mondes et affronter ses plus grandes peurs.

La bande annonce :

Photo : Ville de Saint-Avertin.