Saint-Pierre-des-Corps : casting pour une série de 13ème Rue

L'équipe recherche un jeune garçon.

A la fin de l'année, 13ème Rue va entamer la diffusion de la série Trauma... Et une partie du tournage est prévue en Indre-et-Loire, sur les mois d'avril et mai. Ce programme policier sera réalisé par Fred Grivois, qui a également réalisé L'Intervention, un film sorti fin janvier.

Il reste encore un rôle à pourvoir : celui d'un jeune garçon qui interprétera l'un des personnages dans sa jeunesse, au cours de flash back. L'équipe de production cherche un enfant de 8 à 10 ans aux cheveux bruns et aux yeux sombres.

Deux castings sont prévus pour les enfants qui répondent aux critères ci-dessus, et seulement eux :

Ce mercredi de 17h à 19h

Ce samedi de 14h à 16h

A la salle 1 du Passage Chabrier à Saint-Pierre-des-Corps (1er étage de l'escalier extérieur). Des essais sont prévus pour les jeunes correspondant aux souhaits de la chaîne. Pour valider la candidature, les parents trouveront sur ce site la liste des documents administratifs à produire. Autre possibilité, les candidatures peuvent être envoyées avec l'ensemble des pièces administratives à l'adresse suivante : castingcentre@gmail.com

Par ailleurs, la production cherche :

- une comédienne de type asiatique pour incarner la patronne d'un restaurant

- une comédienne aux cheveux longs et bruns pour incarner une adolescente (16 ans révolus)

- une comédienne aux cheveux longs et blonds, paraissant la trentaine



Pour la figuration, nageur.euse.s, serveur.euse.s, professionnel.le.s de santé, hommes/femmes d'affaires et postier.e.s (pour une séquence de tri postal) sont les bienvenu.e.s ainsi que des adolescent.e.s 16 ans révolus en paraissant moins.



Fiche de candidature à télécharger ici à renvoyer avec photos sur castingcentre@gmail.com