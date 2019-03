LA RICHE : Une expo pour la journée des droits des femmes

Organisée par un groupe de l’IUT de Tours.

Ce vendredi 8 mars c’est la journée des droits des femmes et de nombreuses initiatives sont annoncées pour la promouvoir dans l’agglomération tourangelle. Parmi elles : Free d’Art Kahlo, une initiative étudiante de Lisa Fleury, Madeline Fer, Marie Longeau et Lauly Roy, toutes en cours à l’IUT de Tours.



Il s’agit d’une soirée artistique à la salle des fêtes de La Riche (6 rue du Petit Plessis) dès 19h30. Le thème : la femme sous toutes ses formes. Entrée 8€ avec buffet, le groupe Grande prévoit un concert, on annonce aussi la lecture de poèmes inédits. De quoi obtenir une galerie artistique « vivante » d’après les organisatrices qui ont également imaginé des présentations en sculpture, peinture ou danse pour rythmer l’événement. Toutes les artistes seront présentes pour rencontrer le public.



Les fonds récoltés seront reversés à une association qui lutte contre les violences faites aux femmes et vient en aide à ces dernières : le CIDFF (Le Centre d'information des familles et des femmes) qui prévoit d'ailleurs lui aussi un événement le 8 mars : un défilé en mairie de Tours dès 18h (nous y reviendrons).