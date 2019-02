La décheterie de Saint-Pierre-des-Corps rouvre ses portes

Après 4 mois de fermeture pour travaux.

Une bonne nouvelle pour les habitants de Saint-Pierre-des-Corps et des environs cette semaine. La déchèterie du Bois de Plante située sur la commune corpopétrussienne rouvre ses portes en effet ce mardi 26 février après 4 mois de travaux.

Des travaux menés par Tours Métropole, propriétaire des lieux dans le cadre de sa compétence de valorisation des déchets qui avaient débuté le 1er octobre dernier. Une nécessité pour mettre aux normes de cette déchèterie de 3800 m² et qui accueille 25 500 visiteurs à l'année.

Ici ce sont pas moins de 4280 tonnes de déchets qui sont traités par Tours Métropole qui gère les quais et l'entreprise Ourry à qui est déléguée l'évacuation des bennes.

Ces travaux, d'un montant de 380 000 euros, concluent un cycle de mise aux normes et d'agrandissement de ce lieu qui a ouvert ses portes en 1997. « L'objectif était une mise aux normes et un élargissement des quais pour faciliter leurs accès » a rappelé Jean-Luc Galliot, le vice-président de Tours Métropole délégué à la collecte et à la valorisation des déchets, au développement durable, à la propreté urbaine, à l'énergie et à la valorisation du patrimoine naturel et paysager.

La déchèterie de Saint-Pierre-des-Corps fait partie d'un réseau de 7 déchèteries géré par Tours Métropole. Les habitants de l'intercommunalité peuvent y accéder ainsi que ceux des communes voisines de Montlouis, Véretz, La Ville aux Dames, Larçay et Azay-sur-Cher dans le cadre d'un partenariat avec la Communauté de Communes de l'Est Tourangeau.

La déchèterie du Bois de Plante est ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h45 ainsi que le dimanche matin entre 9h et 12h30.

Mathieu Giua

Photos : Flavie Gentilhomme