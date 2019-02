Blankass revient sur le devant de la scène à Ballan-Miré

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

A la base, Blankass, c'est ça :

Et ce samedi, le groupe était en sortie de résidence à La Parenthèse après une semaine passée à travailler à Ballan. Les deux frères, Johan et Guillaume Ledoux sont venus préparer leur future tournée avec leur dernier album et présenter leur nouveau tour de chant.

Quatre ans après leur dernier album, ils proposent une programmation acoustique et électrique mais résolument pop-rock avec entre autre « Hold on to me », « Avec toi », et « C'est quo ton nom » qui donne le titre de l'album. Entourés de 4 musiciens ils ont enflammé la salle avec les incontournables titres qui ont fait leur succès.

En première partie, Fabienne et David Baez - Monsieur Dame - avaient installé leur petite boutique et avec leur humour, leur élégance et leur poésie ce duo de bonimenteurs a emmèné le public dans leur rayonnage. Fabienne au chant et David à la guitare tantôt swingante, tantôt délicate ont fait de cette première partie un morceau de choix.

Roger Pichot