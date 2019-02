La défaite étonnante de Chambray contre Dijon

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

On appelle ça une mauvaise opération... Vendredi soir, les handballeuses de Chambray-lès-Tours recevaient Dijon pour la 17ème journée du championnat de LFH, un match à priori à leur portée puisque les Dijonnaises n'avaient gagné que deux fois depuis le début de la saison, pour autant de nuls et 12 défaites.

Le sport en a décidé autrement... Les deux équipes étaient de niveau équivalent sur le terrain de la Fontaine Blanche et à la fin des 60 minutes de jeu ce sont les Bourguignonnes de la JDA qui ont réussi à prendre l'avantage sur le CTHB, en l'emportant 24-25.

Avec 5 succès, 4 nuls et 8 défaites, les joueuses de Guillaume Marquès sont provisoirement 6èmes du classement en attendant les autres rencontres de cette 17ème journée. Dans l'avenir, elles n'auront plus trop le droit à l'erreur pour assurer leur place dans le top 8 et en play-off même si elles ont actuellement 6 points d'avance sur Dijon, 9ème. Le prochain match aura lieu le 27 février à Besançon.

Les photos de Chambray / Dijon par Philippe Maitre :