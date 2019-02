Tours Métropole veut se faire connaître à travers ses agents.

Et vient de lancer une vaste campagne de communication

Née il y a deux ans, Tours Métropole peine encore à bien se faire connaître de la population. Dans le jeu du mille-feuille territorial, pas facile en effet de faire savoir à quoi sert chaque strate. Une vérité que la récente métropolisation de l'agglomération n'a pas arrangé, à cause notamment du transfert de multiples compétences qu'il y a eu entre les villes, le département et l'intercommunalité pour que celle-ci puisse accéder au rang de Métropole. Si on ajoute à cela plusieurs compétences qui sont passées métropolitaines mais qui restent commandées par les villes comme la voirie... pas étonnant que les habitants peinent à s'y retrouver.

C'est en partie pour répondre à cette problématique que Tours Métropole vient de lancer une vaste campagne de communication. Celle-ci nommée "Les Agents [M]" entend mettre en avant celles et ceux qui font la métropole, à savoir ses employés.

Avec le changement de statut, l'acquisition de nouvelles compétences a conduit l'intercommunalité à passer de 690 à 1685 agents pour un total de 250 métiers représentés. Et c'est pour mettre en avant cette diversité que l'angle de la campagne a été centré sur ces "femmes et hommes de l'ombre qui agissent pour le bien commun" explique-t-on du côté de Tours Métropole.

Pour réaliser cette campagne, la Métropole a fait un appel aux agents dans ses services et en a retenu 27, représentatifs des différentes missions exercées.

Une campagne qui se veut décalée, avec pour thème les agents secrets et qui se décline en affiches, site internet ou encore vidéo promotionnelle. Un escape game sera même organisé prochainement dans la métropole, à partir d'indices laissés dans les visuels mentionnés ci-dessus.

MG