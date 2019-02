StorieTouraine, 10/02/19 : Le Premier Ministre en Touraine, une marche pour le tram à Saint-Pierre...

La StorieTouraine vous résume l'info du jour en Indre-et-Loire, avec des mises à jour dès que nécessaire... Voici l'édition de ce dimanche :

Edouard Philippe en visite à Avoine...

Le Premier ministre Edouard Philippe et la ministre de la Santé Agnès Buzyn seront en Touraine ce lundi. Les deux membres du gouvernement seront en visite officielle à Avoine. Ils se déplaceront à la maison de santé pluridisciplinaire du Véron qui propose une organisation originale et innovante en terme de soins explique-t-on. Un déplacement sur le thème de la santé à deux jours de la présentation du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé "Ma Santé 2022" en conseil des ministres. Le Premier Ministre et la Ministre arriveront en Touraine vers 9h30.

Une marche pour le tramway à Saint-Pierre-des-Corps...

De l'autre côté de l'autoroute, à Saint-Pierre-des-Corps, certains ont fait du passage du tramway un combat militant de premier ordre. Depuis plusieurs années, un collectif milite ainsi et argumente en faveur du passage de la future ligne de tramway sur le territoire corpopétrussien. Alors que la Métropole a validé le principe de 4 demi-lignes à l'étude, "qui seront lancées en même temps afin de ne pas ête bloquées sur un tronçon" a rappelé encore Philippe Briand en Conseil de la Métropole la semaine dernière, ils ont quelques dizaines à avoir manifesté ce samedi entre Saint-Pierre et le Vinci à Tours en faveur d'un passage prioritaire par l'Est de l'agglomération. Les conclusions de l'étude en question devraient être connues au printemps.