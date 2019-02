La SPA de Luynes organise une Saint-Valentin des animaux

Risque de coup de foudre élevé.

Vous avez déjà fait un speed dating avec une bestiole ?

A Luynes, la SPA participe à l'opération nationale Saint-Valentin des Animaux le week-end du 9-10 février.

ALERTE !!! Avalanche de "Oooooh... trop miiiignon" en vue !

Pour cette journée, le slogan du refuge de Luynes qui recueille les animaux adoptés est le suivant : N'attendez pas l'amour, adoptez-le. "Les animaux vont se parer de leurs accessoires les plus glamour pour fêter la Saint-Valentin des Animaux, un événement inédit pour l’association. C’est dans une ambiance festive que les chiens et chats vont attendre leur Valentin(e) pour vivre une belle histoire d’amour" explique l'association qui ouvrira ses portes toute la journée de samedi, et celle de dimanche.

Adresse : lieu-dit Malitourne à Luynes, 02 47 42 10 47.

Allez, une dernière pour la route ?