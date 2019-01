Une première image du futur CHU Trousseau de Chambray-lès-Tours

Il doit ouvrir en 2026.

C'est un projet dont on parle déjà depuis plusieurs années et qui va commencer à se concrétiser : le 22 janvier, à l'occasion de sa cérémonie de voeux, le CHU de Tours va dévoiler le plan de reconstruction de l'hôpital Trousseau de Chambray-lès-Tours. La grande tour de 12 étages et ses urgences au rez-de-chaussée ont vécu : d'ici 7 ans, en 2026, un nouveau bâtiment flambant neuf doit être construit à proximité avant la démolition des locaux actuels. Ce chantier titanesque permettra de moderniser les urgences, d'éviter d'avoir un coeur d'hôpital sans fenêtres, mais aussi de réduire le nombre de sites du CHU qui passera de 5 à 2 (Trousseau à Chambray, et Bretonneau à Tours).

La construction du nouveau Trousseau, c'est un chantier à 320 millions d'euros. Des services actuellement à Bretonneau y seront transférés comme l'ophtalmologie. La directrice du CHU évoquait également l'an dernier sur 37 degrés la possibilité que les services pédiatriques actuellement à Clocheville sur le Bd Béranger rejoignent Chambray.

Le début concret des travaux a été annoncé pour 2020. Le cabinet d'architectes AIA a été retenu pour dessiner les futurs locaux, et une première image de son travail figure sur l'invitation aux voeux du 22 janvier. C'est celle que nous publions.

A noter que le futur hôpital Trousseau sera situé plus près de l'Avenue de la République qu'il ne l'est aujourd'hui, et cela permettra à la deuxième ligne de tram de l'agglomération de faire un crochet par le site pour le desservir directement. Cette hypthèse a récemment été validée par la mairie de la commune et Tours Métropole. L'inauguration de la ligne B étant programmée en 2025, c'est raccord avec le programme de construction du CHU.