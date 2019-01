Expos, concerts... Le programme du Week-end des Arts 2019 de St Avertin

Deux jours artistiques au Château de Cangé.

Des oeuvres, un hommage, de la musique... Voilà ce qui vous attend pour ce deuxième week-end de 2019 au chai du Château de Cangé à St Avertin, le Week-end des Arts de la commune.

Ces 12 et 13 janvier, l'association Atmusica (Atelier Musical de Touraine) rendra notamment hommage à Jules Romains avec une œuvre composée par Maël Bailly pour récitant, alto et piano s’inspirant du poème-hymne "Europe" écrit par cet écrivain, philosophe et poète mort en 1972.



Artistes invités :

- Fabienne Albin, plasticienne.

- Virginie Aubert-Trotignon, plasticienne.

- Olivier Dupont-Delestraint, photographe.

- Francis Piogé, sculpteur.



Expositions :

- Samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Vernissage samedi 12 janvier à 11h



Concerts :

- Samedi à 20h

- Dimanche à 17h



Tarifs : 14€/7€/5€. Forfait deux concerts : Plein tarif 24€ / tarif réduit 12€.

Photo : Rémi Angeli