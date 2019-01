Vœux 2019 : les principales cérémonies en Indre-et-Loire

Prenez votre agenda.

C'est un moment convivial mais aussi lourd de sens politique, où les maires en profitent pour lâcher quelques annonces, donner le tempo de leur année politique, tenter un peu d'humour aussi (avec plus ou moins de talent), offrir un spectacle, mettre en avant une association où des artistes de la commune... Les vœux c'est une tradition du début d'année dans les villes et les villages et le marathon commence cette semaine.

A Tours, le maire se contente généralement d'un discours, d'une vidéo promotionnelle et de répondre aux questions. Ailleurs il peut y avoir de la musique, de la danse... Partout, il y a en général un petit quelque chose à manger et à boire pour prendre le temps de discuter, et c'est important pour échanger avec les citoyennes et les citoyens, encore plus à 15 mois des prochaines élections municipales. Le mois de janvier est en tout cas un marathon politique, les grandes communes s'organisant par exemple entre elles pour ne pas organiser leurs réceptions au même moment afin de s'assurer la présence de personnalités (député.e.s, autorités militaires...).

Nous avons recensé quelques cérémonies prévues dans les prochains jours dans le département :

A Chinon, ce lundi 7 janvier à 19h à l'Espace Rabelais

A Joué-lès-Tours, ce mardi 8 janvier à 19h à l'Espace Malraux

A Avoine, ce mardi 8 janvier à 18h30 à l'Espace Culturel

A La Riche, ce mercredi 9 janvier à 19h à la Salle des Fêtes

A Château-Renault, ce jeudi 10 janvier à 18h à La Tannerie

A Sorigny, ce mercredi 10 janvier à 19h Salle Gilbert Trottier

A St-Cyr-sur-Loire, ce vendredi 11 janvier à 19h à l'Escale

A St-Pierre-des-Corps, ce vendredi 11 janvier à 18h à la Salle des Fêtes

A Fondettes, ce vendredi 11 janvier

A Loches, ce samedi 12 janvier à 11h à l'Espace Agnès Sorel

A Notre-Dame-d'Oé, mardi 15 janvier à 18h30 à Oésia

A Chambray-lès-Tours, mercredi 16 janvier à 18h30 à l'Espace Yves Renault

A Saint-Avertin, mercredi 16 janvier à 18h au Château de Cangé

A Montbazon, vendredi 18 janvier à 19h30 à l'Espace Atout Coeur

A Beaumont-en-Véron, le 22 janvier à 19h à la salle polyvalente (avec les conseillers départementaux du canton)

Vous voulez faire ajouter une cérémonie à cette liste ? Contactez-nous par email.