Des Tourangelles peu à l'aise mais victorieuses contre Saint-Amand

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Une semaine après une victoire éclatante contre Toulon, les handballeuses de Chambray-lès-Tours accueillaient Saint-Amand avec confiance ce vendredi à la Fontaine Blanche. Pour leur premier match de 2019, les Conquérantes espéraient bien dominer largement la lanterne rouge du championnat de LFH... Ça ne s'est pas passé comme prévu, sans dire pour autant que ça a mal tourné... loin de là.

Pendant les 60 minutes du match - et à une exception près - c'est le CTHB qui a eu les commandes. Mais souvent avec une ou deux longueurs d'avance, pas vraiment de quoi être à l'aise face à des adversaires qui n'ont pas manqué d'efficacité ou de volonté. Néanmoins, en fin de première mi-temps et dans les dernières minutes du match, les joueuses de Guillaume Marquès ont su assurer et marquer pour s'imposer finalement 30-28, une victoire qu'elles doivent également à l'excellent travail de leur gardienne Linda Pradel, souvent décisive.

Avec 5 succès en 12 matchs depuis le début de la saison, Chambray est 6ème du classement et pour l'instant en bonne place pour les play-offs. Un rang à conserver pendant la deuxième moitié de la saison... Et ce ne sera pas facile dès le 13 janvier à Metz, leader invaincu depuis la reprise. Le coup d'envoi sera donné à 17h.

Voici les photos du match CTHB / Saint-Amand par Philippe Maitre et James Techer :