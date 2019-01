La magie des contes de noël à la Parenthèse

La compagnie « Bobine » proposait son spectacle pour jeunes enfants, « Toc Toc ».

Une centaine de jeunes enfants à partir de 18 mois sont rentrés ce jeudi matin dans le monde enchanté des contes.

Kika et Tom, frère et sœur les attendaient pour leur faire découvrir leur monde imaginaire. Les tous petits s’installent dans le jardin sur des coussins des transats ou sur les genoux de maman ou papa. Leurs yeux brillent et déjà fusent les réflexions toujours surprenantes pour des enfants de cet âge.

Pendant environ 1h Tom et Kika vont les emmener dans un voyage dans lequel va se mêler la magie, les surprises mais aussi la délicatesse du geste et lorsque la lumière se rallume et que l’on voit les yeux écarquillés, Tom et Kika ont réussi leur défi, de passionner ces enfants avec cette jolie histoire.

Dans le rôle de Kika, on retrouve Marjolaine Baronie, dans celui de Tom, Frédéric Cartilier et à la mise en scène Myriam Attia.

Roger Pichot