Le tour du monde en images depuis Notre-Dame-d'Oé

Ce sont les Oésiades de l'image pendant 3 jours.

Le MIST (Magie de l’Image et du Son en Touraine) organise les 23, 24 et 25 novembre 2018, les Oésiades de l’Image. Trois jours consacrés à la photo et au diaporama. Expos photos de 12 clubs locaux invités et de l’invité d’honneur.

L'invité d'honneur de cette édition 2018 sera Philippe Body, photographe professionnel tourangeau et grand voyageur. "Passionné par l'Inde et l'Asie du sud-est, il allie ses deux passions, accompagné de sa femme Nathalie" expliquent les organisateurs

Le hall d'Oésia accueillera de nombreuses photos grand format de Philippe Body. Les coursives seront tapissées des œuvres des 12 photo-clubs invités et fidèles aux Oésiades depuis déjà de nombreuses années ce qui fera un total de 250 photos à regarder ! "Ce sera une nouvelle fois l'occasion de découvrir le monde de la photographie, à travers un événement unique en Indre-et-Loire" annonce le MIST.

Programme de l'événement

Vendredi 23 novembre :

Dès 18 h 30 : traditionnel vernissage des expositions des associations d'art photographique d'Indre-et-Loire. L'occasion de flâner dans les coursives d'Oésia pour découvrir de nombreux talents cachés et d'apprécier les photos de Philippe Body, notre invité d'honneur.

A 20 h 45 : soirée conférence* animée par Philippe Body (entrée 5 euros).

Samedi 24 novembre :

A 14 h 00 à 18 h 00: deux ateliers photos seront proposés gratuitement à tous les photographes dans la salle d'Oésia ; un studio prises de vues sur la scène (sur inscription) et un atelier diaporama.

A 20 h 45 : soirée de projections de créations audiovisuelles numériques : voyages, poésies, reportages et humour (entrée 5 euros).

Dimanche 25 novembre :

De 10 h 00 à 18 h 00, Oésia accueillera la 15e Foire aux matériels photo, ciné, vidéo, son. Rendez-vous incontournable des amateurs de matériels anciens. La Foire photo de Notre-Dame-dOé est la seule de ce genre en Indre-et-Loire.

Des collectionneurs seront de la fête et présenteront quelques trésors et autres raretés de façon à faire partager leur passion.