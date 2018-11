Sur l'A10 à Chambray, fin d'un chantier à 76 millions d'euros

On roule désormais sur 3 voies entre Chambray et Veigné.

Ce lundi 19 novembre 2018 en présence de nombreux élus, d'acteurs locaux et d'entreprises, Corinne Orzechowski, la Préfète d'Indre-et-Loire, Patrick Michaud, vice-président du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire et Marc Bouron, directeur général Adjoint de Vinci Autoroutes ont inauguré les nouveaux aménagements de l'A10 au sud de Tours, ce qui signe l'achèvement d'un chantier de 76 millions d'euros financé et conduit par Vinci Autoroutes.

Désormais, on roule sur 3 voies dans chaque sens entre Chambray-lès-Tours et Veigné, en attendant un élargissement jusqu'à Ste-Maure-de-Touraine puis Poitiers.

Marc Bouron a souligné que ces aménagements allaient contribuer à résorber les points noirs et ainsi améliorer la fluidité et la sécurité au sud de Tours. Ces travaux débutés en 2015 ont nécessité la construction ou reconstruction de 7 ponts,un million d'heures de travail ont été consacrées à ce chantier. Pour la protection de la faune et de la flore, un ouvrage a té réalisé pour conserver une héronnière sur le domaine de Candé à Monts.

Roger Pichot