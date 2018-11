Un spectacle ébourrifant à Notre-Dame-d'Oé

Son titre ? Opéra pour sèche-cheveux.

Ce samedi, la salle Oésia de Notre-Dame-d'Oé accueille un spectacle de cirque plutôt décoiffant, en voici le pitch :

Opéra pour sèche-cheveux se veut léger et profond, bien huilé mais grinçant quand même, limpide quoi que troublant, intellectuel et parfois primitif, sincèrement malhonnête, reposant et explosif, sublime et idiot… La Cie Blizzard Concept veut vous faire "repenser vos certitudes, oublier vos habitudes, noter les similitudes, comprendre votre solitude, calmer vos inquiétudes, reconsidérer votre attitude, calculer la longitude et reprendre vos études." Tout ça à la fois !

A travers une manipulation significative d’objets insignifiants et un théâtre hormonal, les artistes font en sorte que plus aucun objet ne soit sous-utilisé. "Toute loi scientifique est réinventée au service du cirque et de l’exploit, et la magie intervient lorsque le rationnel s’essouffle"... Un spectacle où le recyclage est au centre de la scène.

20h30 • 13 € / 10 € / 8 € - 1h, à partir de 5 ans.