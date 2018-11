3 groupes qu’on aime réunis pour un concert solidaire

A La Riche le 24 novembre.

« L’EP est dansant, contrasté, frais et pop à la fois. Bref, complètement contemporain et tendance » : ça c’est ce qu’on écrivait sur 37° il y a seulement quelques semaines à propos des nouveaux sons de Philémone, cette artiste qui voyage entre Tours et Nantes et qui revient sur une scène tourangelle ce 24 novembre, à La Pleïade de La Riche. Elle ne sera pas seule : G R a N D E se produira au même endroit. G R a N D E ? Un groupe qui continue « son petit bonhomme de chemin depuis deux ans, en séduisant tous ceux qui ont la chance de découvrir leur folk teintée de cold wave » écrivait-on à la rentrée, toujours sur 37°. Et parce qu’on n’en a jamais assez, le groupe tourangeau aérien Toukan Toukan battra également des ailes en terre larichoise.

Toukan Toukan

Philémone, G R a N D E, Toukan Toukan : 3 projets artistiques singuliers, 3 noms dont la Touraine peut être fière et qui se rassemblent pour le premier grand événement de l’association A Tes Souhaits. Menée par un quatuor que l’on vous avait présenté il y a quelques mois, la structure s’est donné comme objectif l’organisation d’événements culturels au profit d’œuvres solidaires. En début d’année, Anaïs, Léa, Patrick et Marie ont ainsi participé au Village Populaire rassemblant également La Croix Rouge, la Banque Alimentaire ou Utopia 56 venus faire connaître leurs actions Boulevard Heurteloup. On les a également vus en train d’animer des enchères silencieuses qui ont rassemblé près de 1 900€ pour La Table de Jeanne-Marie (qui distribue des repas gratutis) et Dignité Retrouvée 37 (qui cherche des familles d’accueil pour animaux).

Etape 3 donc en ce 24 novembre : A Tes Souhaits espère remplir La Pleïade au profit des enfants hospitalisés à Clocheville, et plus particulièrement pour deux associations : 1001 Pétales qui agit « auprès des enfants atteints de leucémie et hospitalisés au Service Oncologie de l'hôpital Clocheville dans le but d'améliorer leur quotidien en leur apportant du bien-être » et L.E.O.N.O.R.E. « qui œuvre au sein de l'hôpital Clocheville pour apporter des moyens matériels aux services accueillant des enfants atteints de hernie diaphragmatique et qui souhaite favoriser le lien familial via un soutien financier pour faciliter la présence parentale auprès de leur enfant au sein de la structure hospitalière. »

La soirée débutera à 19h, fin annoncée vers 23h30, entrée 10€ ou 8€ pour les adhérents d’A Tes Souhaits, sachant que tous les bénéfices iront aux assos. Vous pouvez avoir plus d’infos et réserver en cliquant ici.