Une sacrée chorale gospel à Ballan-Miré

Samedi soir, pendant plus d'une heure trente, la salle de La Parenthèse de Ballan-Miré a résonné au son des voix du « Swing Gospel Singer »

Accompagnés par Gabin Lesieur au clavier, Steven Daviet à la batterie et Rémi Viala à la basse et la guitare les 8 choristes (six femmes et deux hommes) ont enchaîné les standards traditionnels et les compositions actuelles du gospel à commencer par Oh Happy Day mais aussi Hallelujah de Leonard Cohen.

La qualité vocale des artistes, tour à tour solistes et puis choristes et leur enthousiasme communicatifs font que le public participe presque naturellement et fait de cette soirée un véritable succès.

Roger Pichot