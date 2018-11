A Ballan-Miré, "La Fleur au fusil" pour commémorer l'Armistice de 1918

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

La Parenthèse de Ballan-Miré commémorait cette semaine le centenaire de l'armistice avec une pièce de théâtre : « La Fleur au fusil »

La pièce « La Fleur au fusil », écrite par Alain Guyard est basée sur des témoignages historiques, sur les chroniques du front. Seul en scène, Corentin Cuvelier incarne avec force et conviction tous les poilus, ces jeunes hommes (et moins jeunes) partis la fleur au fusil à l'été 1914 en disant qu'ils seraient revenus avant Noël. Il raconte leur histoire, le front, les tranchées, il est la voix des anonymes broyés par la machine de guerre.

Cette pièce permet l'incarnation au présent d'événements et d'individus éteints depuis cent ans, il permet de retrouver les émotions, les sensations mais aussi se souvenir que tous ses poilus que l'on dit mort pour la France auraient préféré ne pas connaître cet enfer.

Avec une mise en scène inventive et rythmée de Raphaëlle Nicolas qui nous entraine dans un voyage bouleversant au cœur de l'histoire. Le décor fait d'une table, de caisses et d'une lampe tempête ajoute un côté oppressant et qui colle parfaitement à la pièce.

Cette pièce devrait être présentée dans les écoles pour montrer la stupidité des guerres.

Roger Pichot