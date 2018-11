L'ultime passage en Touraine de Jean-Louis Murat

C'était jeudi soir à Joué-lès-Tours.

Jeudi, Jean-Louis Murat présentait son nouvel album à l'Espace Malraux : Il Francese. Accompagné de 2 musiciens (un bassiste et un batteur), il a proposé au public jocondien des mélodies abouties, très groove avec des textes souvent empreints de références littéraires. Il se fait plaisir sur scène, taquine ses musiciens et plaisante sur le titre de son album qu'il choisit d'appeler Le Portugais.



Les spectateurs, à l'écoute attentive, ont apprécié la voix chaude du chanteur et les arrangements très recherchés de chaque morceau. Hier, il fallait fermer les yeux et se laisser transporter dans l'univers du musicien. Entre deux chansons, il annonce que c'est son dernier passage en Touraine car c'est sa dernière tournée. Une boutade pour faire réagir le public ou vraie information ? Il précise qu'il faut laisser la place aux jeunes. Qu'il se rassure, malgré ses 66 ans, il a toujours la sienne sur la scène du XXIème siècle.