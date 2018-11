MUNICPALES : On votera les 2 et 9 décembre à St Avertin

La campagne débutera le 19 novembre.

On vous a beaucoup parlé de ce fait politique surprenant et majeur pour le département d'Indre-et-Loire : la majorité du conseil municipal de St Avertin a démissionné à la rentrée provoquant l'organisation d'une nouvelle élection municipale. Exit Alain Guillemin en place depuis 2016 après le départ de Jean-Gérard Paumier pour la présidence du Conseil Départemental : il a été désavoué par sa majorité... Une nouvelle équipe doit donc être élue pour gérer la commune pendant 18 mois, jusqu'au prochain scrutin national programmé en mars 2020.

On en sait plus sur l'organisation... La préfecture indique que les électeurs sont convoqués le dimanche 2 décembre pour procéder à l’élection de :

33 conseillers municipaux,

3 conseillers communautaires.

Si aucune des listes en présence n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, il sera procédé à un second tour le dimanche 9 décembre 2018.

Dépôt des candidatures :

Les déclarations de candidature doivent être déposées avant le mercredi 14 novembre 2018 à 18h00. Dans l’éventualité d’un second tour, elles devront être déposées du lundi 3 décembre au mardi 4 décembre 2018 à 18h00.



Campagne électorale :

La campagne électorale sera ouverte le lundi 19 novembre 2018 et prendra fin le samedi 1er décembre 2018 à minuit pour le 1er tour de scrutin. Pour le second tour, la clôture de la campagne électorale interviendra le samedi 8 décembre à minuit. 3 listes sont annoncées : une menée par Laurent Raymond (ancien adjoint, meneur des démissionnaires), une seconde par Philippe Lebot (gauche et écologistes) et une troisième soutenue par le maire déchu Alain Guillemin.