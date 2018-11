Le trafic SNCF a repris à St-Pierre-des-Corps

Après plusieurs heures d'interruption.

Annulations de trains en cascade ce mardi matin en Centre-Val de Loire : peu après 6h, la SNCF a annoncé une interruption totale du trafic au niveau de St-Pierre-des-Corps, et ce suite à une panne électrique.

Le compte Twitter @TERCentreTrafic annonçait dès 7h une petite dizaine de TER supprimés à destination d'Orléans, Bourges ou St Aignan et la liste n'a fait que s'allonger pendant toute l'heure de pointe à cause d'une caténaire arrachée par un train de fret obligeant à réparer la voie et dégager deux trains bloqués suite à cet incident survenu dans la nuit.

La circulation des TGV était également perturbée avec jusqu'à 1h de retard annoncée, gros soucis en prime pour les trains empruntant l'axe Paris-Les Aubrais-Tours suite à une autre panne dans le Loiret, il fallaitt donc s'armer de patience

A noter que cette panne n'affectait pas tous les trains au départ de Tours, certains n'ayant pas besoin de passer à St-Pierre-des-Corps (vers Chinon ou Saumur, par exemple).

Cet après-midi, le trafic a repris et s'effectue normalement pour les trains au départ de la Touraine.

Les infos en direct de la gare de St-Pierre-des-Corps en cliquant ici.