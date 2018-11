Pour Halloween, Chambray-lès-Tours a fait peur à Brest

Mais les Bretonnes ne se sont pas laissées impressionnées.

Bien tenté, mais pas suffisant. Ce mercredi soir, pour la 9ème journée du championnat de LFH, les Tourangelles de Chambray étaient opposées aux handballeuses de Brest à la Fontaine Blanche. Brest, c'est une des meilleures équipes de la division avec Metz, un candidat très sérieux au titre final. Alors forcément, jouer contre les Bretonnes mérite un engagement de chaque instant, il ne faut rien laisser passer.

On ne peut pas reprocher aux joueuses de Guillaume Marquès d'avoir manqué de révolte, de ne pas s'être battues. Bien au contraire. Pour le premier match de leur nouvelle coéquipière Marianna Signaté, les Conquérantes ont fait bloc pour impressionner leurs adversaires, avec leur plus beau costume.

On est bien obligé de constater que cela n'a pas suffi... Le CTHB s'incline de peu mais s'incline. Score final : 25-27, 4ème défaite de la saison en 9 match (3 victoires et deux nuls). Chambray est 6ème du championnat, Brest occupe la 2ème place avec 0 défaites, 1 seul nul. La loi des plus fortes.

Les photos du match par Philippe Maitre :