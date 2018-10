INONDATIONS : la catastrophe naturelle reconnue pour 6 communes tourangelles

Dont St-Cyr-sur-Loire.

On se souvient des gros orages du mois de mai et de juin en Indre-et-Loire : des dizaines d'interventions des pompiers, des routes coupées, des coulées de boue... Les forts cumuls de pluie ont touché plusieurs communes du département. En août, l'état de catastrophe naturelle avait été reconnu pour 15 communes : Autrèche, Saint-Aubin-le-Dépeint, Chemillé-sur-Dême, Saunay, Amboise, Chambourg-sur-Indre, Chançay, Dierre, Larçay, Nazelles-Négron, Noizay, Notre-Dame-d'Oé, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse et Saint-Règle.

Ce samedi 20 octobre, un nouvel arrêté a été publié pour 6 communes : Civray-de-Touraine, La Croix-en-Touraine, Rochecorbon, Saint-Cyr-sur-Loire, Vernou-sur-Brenne, Vouvray. Le texte vaut pour la journée du 11 juin. Ce jour-là, au niveau de la Place François Mitterrand de Tours les rails du tram et la route se sont retrouvés sous quelques centimètres d'eau. A l'hôpital Clocheville, le service de radiologie avait lui été envahi par 5cm d'eau.

Les personnes sinistrées ont désormais 10 jours pour signaler les dégâts à leur assurance, c'est-à-dire jusqu'au 30 octobre et pas après.