Le très musical Salon des Métiers d'Art de Ballan-Miré

28ème édition ce week-end.

Ce week-end, nous sommes parti à la découverte de la 28ème édition du Salon de l'Artisanat et des Métiers d'Art ballanais qui, cette année, se déroulait sous le signe de la musique avec les invités d'honneur : Florian et Daniel Haffner de la lutherie Haffner, luthiers d'instruments anciens, avec entre autres une très belle vielle à roue mais également Guillaume Pichon luthier d'instruments plus contemporains tels que Guitares et Basses.

Le salon est devenu un rendez-vous incontournable pour découvrir la passion et le savoir-faire de la vingtaine d'artisans et artisans d'art professionnels présents. Cette nouvelle édition nous a surpris avec des créations uniques, de l'originalité mais également la découverte de métiers artisanaux traditionnels grâce à des artisans qui ont plaisir à transmettre leur passion.

Roger Pichot