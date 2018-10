Cap ou pas cap de défier Alain Bernard sur 100m à la piscine de Luynes ?

Le champion de natation y sera samedi toute la journée.

Début septembre, le nageur Camille Lacourt avait fait sensation lors de Sport'Ouvertes à Tours.

Ce samedi, un autre nageur bien connu des Français passera la journée dans l'agglo : Alain Bernard, trois fois médaillé aux JO de Pékin en 2008, et vice-champion du monde de natation.

Le champion, qui a stoppé sa carrière internationale, est attendu pour l'inauguration de la piscine Les Thermes de Luynes, par ailleurs ouverte depuis cet été.

Rappelons que l'établissement propose - été comme hiver - un bassin avec une eau chauffée à 28° pour nager sur 25m. Il y a également un espace détete et de quoi se restaurer. Cet été, près de 25 000 personnes sont venues piquer une tête sur place.

Les festivités seront ouvertes au public de 14h à 19h avec des animations comme des baptêmes de plongée, démonstration de modélisme, visite des espaces techniques... L'entrée sera gratuite entre 14h et 18h et Alain Bernard animera une séance de dédicaces de 14h30 à 15h30 et à partir de 17h. Surtout, de 16h à 16h30, vous pourrez vous mesurer au nageur sur 100m, sa discipline fétiche. Qui pourra le battre ?