5 Françaises en quarts de finale de l'Open de tennis de Joué-lès-Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce mercredi on jouait les 8èmes de finale de l'Engie Open de tennis à Joué et sur les 8 françaises encore en course pour le titre, 5 sont qualifiées pour les quarts de finale. Voici les résultats de la journée :

Diana MARCINKEVICA (LET) bat Jesika MALECKOVA (CZE) 6/2 7/5

Julie GERVAIS (FRA) bat Dejana RADANOVIC (SRB) 6/2 6/0

Magdalena FRECH (POL) bat Margot YEROLYMOS (FRA) 2/6 7/5 7/5

Myrtille GEORGES (FRA) bat Audrey ALBIE (FRA) 3/6 6/1 7/5 (en difficulté, la finaliste de l'an dernier a fini par s'imposer sur sa compatriote)

Bibiane SCHOOFS (NED) bat Emma LENE (FRA) 6/4 6/3

Tessah ANDRIANJAFITRIMO (FRA) bat Eden SILVA (GBR) 7/5 6/4

Chloé PAQUET (FRA) bat Maia LUMSDEN (GBR) 6/4 6/1

Amandine HESSE (FRA) bat Michaela HONCOVA (SVK) 6/2 6/4 (un match puissant vite expédié - 1h09)

Ce jeudi les matchs débuteront à 12h. La finale est prévue samedi.

On jouera par ailleurs les demi-finales du double avec notamment une paire franco-suisse : Priscila Heise et Tess Sugnaux.

Voici les photos de la journée par James Techer :