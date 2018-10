A10 : travaux, déviations et ralentissements entre St Avertin et Veigné

Notamment en soirée.

Comme chaque semaine, les travaux pour boucler l'élargissement de l'A10 entre Chambray et Veigné et pour réaménager l'échangeur A10xA85 à Veigné entraînent quelques difficultés de circulation. Voici celles prévues du 15 au 19 octobre :

Les nuits du lundi 15, mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 octobre entre 20h et 7h : risque de ralentissement sur 4 km environ dans une zone de travaux entre les échangeurs de Saint-Avertin (n°22) et de Joué-lès-Tours (n°24), dans les deux sens de circulation.

Les nuits du lundi 15, mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 octobre entre 20h et 7h + journée du mardi 16 octobre : fermeture de la bretelle de sortie de Chambray-lès-Tours (n°23), en provenance de Bordeaux.

Nuit du lundi 15 octobre, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de Joué-lès-Tours (n°24), en direction de Paris.

Les nuits du mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 octobre entre 20h et 7h : fermeture des bretelles d'entrée (gares de péage haute et basse) de Chambray-lès-Tours (n°23), en direction de Paris.

Mercredi 17 octobre, entre 7h et 20h : fermeture de la bretelle d'entrée (gare de péage basse) de Chambray-lès-Tours (n°23), en direction de Paris.

Du lundi 15 octobre à 7h30 au mercredi 17 octobre à 20h, jour et nuit : fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Paris (A10). Fermeture aussi de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85).

Jeudi 18 octobre, entre 7h30 et 20h : fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10).

A chaque fois, des déviations seront mises en place.